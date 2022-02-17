Сколько людей пользуются спутниковым интернетом Starlink: Маск назвал впечатляющую цифру

Еще в августе 2021 года SpaceX объявила, что количество пользователей интернета Starlink достигло 100 000. За это время их количество существенно увеличилось и продолжает расти.

Если верить главе SpaceX Илону Маску, сегодня спутниковый интернет Starlink продал "250 тысяч терминалов" по всей планете. В то же время точно не понятно, относятся ли его слова к количеству клиентов сервиса или к количеству изготовленных сегодня терминалов.

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И все же можно предположить, что речь идет именно о количестве пользователей, ведь это более уместное основание для публикации такого твита.

Твит Маска появился спустя несколько дней после того, как геомагнитная буря вывела из строя 40 новых спутников Starlink. Сейчас на орбите Земли находится около двух тысяч спутников SpaceX, предоставляющих доступ в интернет.

Немного о Starlink и как он работает

Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле. Хотя основная цель сервиса – доставить быстрый интернет в труднодоступные районы, сейчас любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может его подключить.

Первоначально интернет-сервис Starlink был запущен в США в октябре 2020 года и предлагал скорость подключения до 200 Мбит/с.

Премиум-подписка на Starlink

Ранее в этом месяце SpaceX начала предлагать пользователям тариф Starlink Premium, в рамках которого дается подключение к сети на скорости до 500 Мбит/с. При этом ежемесячная плата составляет 500 долларов, а за терминал нужно выложить дополнительные 2500 долларов.

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Маск полагается на прибыльность Starlink

Расширение клиентской базы Starlink подразумевает, что сервис может приносить SpaceX около 25 миллионов долларов в месяц. Однако это далеко не 50 млрд годового дохода, который, по прогнозам Маска, может генерировать Starlink, если она захватит хотя бы несколько процентов мирового телекоммуникационного рынка.

Развертывание Starlink могло бы происходить быстрее, если бы не глобальный дефицит чипов, что повлияло на производство терминалов для доступа к услуге.