Сколько лет самым старым остаткам Homo sapiens в Восточной Африке: новая датировка

По всей вероятности, большую часть своей истории Homo sapiens провел на территории Африки. И ученых очень интересует то, где именно и когда наши предки жили на территории континента.

Ранее, в 60-х годах XX века, на территории Эфиопии, Восточная Африка, были обнаружены остатки Homo sapiens, известные как Omo I. Но точно датировать их возраст было сложной задачей. Долгое время считалось, что возраст остатков Omo I составляет не больше 200 тысяч лет. Однако оказалось, что они старше.

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Новая датировка остатков древних людей

Ученые использовали для датировки оригинальный метод – они использовали для этого прослои вулканического пепла ниже и выше остатков сапиенсов. Этот метод изначально показал датировку "до 200 тысяч лет". Такой возраст означает, что это едва ли не самые старые свидетельства существования Homo sapiens.

Однако датирование было не точным, потому что прослойка вулканического пепла над окаменелостью не была точно датирована, ведь была очень мелкозернистой. Поэтому радиометрические способы не могли надежно работать. Сегодня у нас есть более точные методы и технологические возможности датировки. Поэтому ученые принялись снова проверить возраст остатков.

Исследовав верхнюю прослойку вулканической пемзы, ученые обнаружили, что извержение вулкана Шала произошло 230 тысяч лет назад. То есть, остатки Omo I, которые расположены под этой прослойкой пепла, еще старше 230 тысяч лет. Таким образом, эти окаменелости Homo sapiens – самое старое обнаруженное свидетельство существования человека современного типа в Африке.