Девочка Николь Оливейра живет в Бразилии. Как только она научилась ходить, то захотела дотянуться до звезд. Сегодня Николь уже 8 лет. И она – самый молодой астроном в мире, который посещает тематические семинары, встречается с "коллегами" и делает открытия. Комната девочки переполнена астрономическими плакатами, моделями ракет и игрушками из "Звездных Войн". А еще Николь ведет активную просветительскую деятельность в Ютубе, Инстаграме, Фейсбуке и Твиттере.

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Николь за работой / Фото Phys.org

Что открыла Николь Оливейра

В мире есть много интересных инициатив, которые призваны решить сразу несколько вопросов. Например, заинтересовать молодежь в изучении астрономии и помочь ученым.

Одним из таких проектов является Asteroid Hunters, которым руководит International Astronomical Search Collaboration. NASA активно поддерживает проект. Его сущность заключается в том, чтобы найти на космических фотографиях неизвестные астероиды, которые могли случайно попасть в кадр.

Николь Оливейра активная участница таких поисков. Восьмилетняя девочка открыла уже 18 астероидов.

Я назову их в честь бразильских ученых или членов моей семьи, как моя мама или папа,

– говорит Николь.

Правда, с названиями придется подождать. Ведь сначала ее открытия должны быть подтверждены "взрослыми" астрономами. Процесс подтверждения может длиться годами.

Если Николь действительно смогла открыть 18 новых астероидов, то она станет самым молодым человеком на Земле, которому вообще это удалось. Пока таким человеком считают итальянского парня Луиджи Саннино, который совершил открытие в 18 лет.

Николь Оливейра уже выбрала себе профессию. Она мечтает быть аэрокосмическим инженером и "создавать ракеты".