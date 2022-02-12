Сколько и из какой страны: ЕКА опубликовали статистку по кандидатам в астронавты

Япония, США и Европейское космическое агентство, каждый в отдельности, проводят наборы астронавтов для будущих космических миссий. Наконец появилась статистика, из какой страны сколько людей хочет стать астронавтами.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА и NASA) опубликовало информацию о том, насколько они сузили круг претендентов в астронавты: из 23 594 человек, выразивших желание стать астронавтами, было отобрано 1391 смельчак. Теперь же в ESA уточнили эти данные, опубликовав статистику.

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Статистика отбора кандидатов в астронавты по странам / Фото ESA

Сколько и откуда

На сайте Европейского космического агентства опубликовали статистические данные, которые демонстрируют, сколько людей и из какой страны выразили желание принять участие в отборе.

Франция – 7087 человек приняло участие. Выбрали 250 мужчин и 154 женщины (всего выбрали 404).

Германия – 3695, 99, 95 (194).

Объединенное Королевство– 2000, 89, 77 (166).

Италия – 1845, 122, 37 (159)

Испания – 1341, 39, 28 (67).

Бельгия – 1007, 29, 21 (50).

Нидерланды – 982, 20, 17 (37).

Швейцария – 668, 19, 11 (30).

Австрия – 466, 13, 13 (26).

Греция – 281, 22, 2 (24).

Польша – 549, 14, 8 (22).

Ирландия – 276, 13, 9 (22).

Дания – 145, 13, 8 (21).

Финляндия – 308, 12, 8 (20)

Норвегия – 319, 15, 3 (18).

Швеция – 281, 11, 7 (18).

Румыния – 254, 7, 9 (16).

Чехия – 204, 10, 6 (16).

Португалия – 320, 10, 3 (13).

Латвия – 83, 5, 4 (9).

Венгрия – 149, 3, 5 (8).

Словения – 62, 6, 1 (7).

Люксембург – 64, 5, 1 (6).

Эстония – 57, 3, 2 (5).

Литва – 80, 2, 1 (3).

В Агентстве отмечают, что заявки поступили от граждан всех стран-членов Европейского космического агентства. Это показывает высокий уровень заинтересованности людей в астрономии. Ожидается, что новый отряд астронавтов и их "дублеров" окажется "в распоряжении" ESA осенью 2022 года.