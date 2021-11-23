Сразу после запуска у "Хаббла" обнаружили неисправности. Но их удалось исправить благодаря полетам шаттлов, благодаря которым позже удалось даже модернизировать космическую обсерваторию. Шаттлы уже не летают, потому ремонтом занимаются операторы на Земле. К счастью, пока не случалось критических аварий с которыми не могли бы справиться люди на Земле. Скоро в космос отправится преемник "Хаббла", телескоп нового поколения James Webb, поэтому возникает закономерный вопрос: сколько еще будет работать Hubble.

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Фотографии телескопа Hubble, сделанные во время миссии STS-103 / Фото NASA Flickr Johnson

Будущее "Хаббла"

James Webb до сих пор не запущен и пройдет еще не один месяц, пока он заработает на полную мощность. Но даже после этого от "Хаббла" не откажутся – специалисты, вероятно, планируют полностью исчерпать гигантский ресурс легендарного космического аппарата.

В NASA сообщают, что научную миссию космической обсерватории продлили до 30 июня 2026 года. На это планируется расход еще дополнительно 215 миллионов долларов. Продолжение миссии проходит на фоне проблем с аппаратурой "Хаббла". Но, учитывая продолжение финансирования, можно сделать вывод, что проблемы не критичны и подлежат быстрому решению, чтобы телескоп продолжил работу.

Космический телескоп "Хаббл" был выведен в космос 24 апреля 1990 года благодаря шаттлу Discovery.