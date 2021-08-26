Сколько должен длиться полет на Марс, чтобы радиация не представляла опасности

Марс – это, вероятно, второе после Луны космическое тело, которое посетит человек. Но существует одна проблема – Красная планета расположена далеко от Земли, поэтому полет туда и обратно может стать длительным. А в таком случае космическая радиация может представлять опасность для людей.

За годы исследования космического пространства различными автоматическими зондами у научного сообщества собралось достаточно данных, чтобы обеспечить высококачественное планирование миссий. Достаточно информации и касательно космической радиации. Благодаря этому группа ученых провела расчеты. Они свидетельствуют, что полет на Марс и обратно должен длиться не больше 4 лет, чтобы уберечь смельчаков-астронавтов от губительного воздействия радиации.

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Марсоход NASA Curiosity тоже проводит замеры радиационного фона на Марсе / Фото NASA

Когда именно должна состояться 4-летняя марсианская экспедиция

Чтобы 4-летний полет на Марс и обратно не представлял опасности, нужно лететь в период максимальной солнечной активности. Это звучит несколько контринтуитивно, но именно тогда уровень радиации наименьший.

Дело в том, что основную опасность составляет не солнечная радиация, а так называемые космические лучи. Это заряженные частицы высоких энергий. В основном они представляют собой ядра атомов водорода и гелия, которые двигают со скоростью, близкой к скорости света. Траектория движения космических лучей всенаправленная, ведь их источники расположены за пределами Солнечной системы.

Поскольку космические лучи имеют невероятно большую энергию, то людям на космическом корабле никакая защита не поможет. Но в пик солнечной активности количество космических лучей значительно уменьшается. Этот факт давно известен, поэтому миссии на Луну в рамках программы "Аполлон" тоже проходили в период максимальной солнечной активности.