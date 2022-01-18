Сколько денег украли северокорейские хакеры за 2021 год: отчет Chainalysis

18 января 2022 , 19:03
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Источник:

Chainalysis

В 2021 году деятельность хакеров нанесла особенно много вреда, в частности финансового. Свой вклад в печальную статистику внесли и киберпреступники из Северной Кореи.

По данным блокчейн-аналитиков из компании Chainalysis, связанные с Северной Кореей хакеры украли криптовалюту на сумму почти 400 миллионов долларов. Всего в 2021 году они взломали семь компаний.

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Статистика

Что интересно, годом ранее объем похищенных средств оценивался в 300 миллионов долларов.

  • Большую часть деятельности приписывают хакерской группе Lazarus, хотя под этим названием, судя по всему, скрывается сразу несколько отдельных северокорейских группировок.
  • Согласно исследованию, 58 процентов украденных средств пришлись на Ethereum.
  • Доля биткойна составила только 20 процентов украденных средств.
  • Большинство средств злоумышленники отмыли и обналичили, используя специальные сервисы, а также азиатские криптообменники.
  • Однако в наличные перевели не всю сумму.
  • Эксперты Chainalysis обнаружили криптовалюту на сумму более 170 миллионов долларов, которую хакеры похитили у 49 криптовалютных бирж в период с 2017 по 2021 год. Эти деньги явно отложили для долгосрочного хранения.

Обычно северокорейские хакеры действуют в конкретных областях, включая политически ориентированный кибершпионаж, слежку за диссидентами, экономический шпионаж.

Группу Lazarus чаще всего связывают с атаками на банки и криптовалютные проекты. Американские власти отслеживают ее как BlueNoroff. Министерство финансов США называет этих хакеров машиной зарабатывания денег для Северной Кореи, в частности ее ядерной и баллистической программ.

Недавно мы писали о хакерах , которые случайно заразили свой компьютер своим же вирусом, дав возможность специалистам по кибербезопасности наблюдать за ними и узнать подробности об их деятельности.
Автор: Олександр Гайдамашко