Сколько денег украли северокорейские хакеры за 2021 год: отчет Chainalysis

В 2021 году деятельность хакеров нанесла особенно много вреда, в частности финансового. Свой вклад в печальную статистику внесли и киберпреступники из Северной Кореи.

По данным блокчейн-аналитиков из компании Chainalysis, связанные с Северной Кореей хакеры украли криптовалюту на сумму почти 400 миллионов долларов. Всего в 2021 году они взломали семь компаний.

Интересно Робот Jet Bot AI+ или беспроводной вертикальный Jet – как выбрать пылесос Samsung

Статистика

Что интересно, годом ранее объем похищенных средств оценивался в 300 миллионов долларов.

Большую часть деятельности приписывают хакерской группе Lazarus , хотя под этим названием, судя по всему, скрывается сразу несколько отдельных северокорейских группировок.

, хотя под этим названием, судя по всему, скрывается сразу несколько отдельных северокорейских группировок. Согласно исследованию, 58 процентов украденных средств пришлись на Ethereum.

Доля биткойна составила только 20 процентов украденных средств.

Большинство средств злоумышленники отмыли и обналичили, используя специальные сервисы, а также азиатские криптообменники.

Однако в наличные перевели не всю сумму.

Эксперты Chainalysis обнаружили криптовалюту на сумму более 170 миллионов долларов, которую хакеры похитили у 49 криптовалютных бирж в период с 2017 по 2021 год. Эти деньги явно отложили для долгосрочного хранения.

Обычно северокорейские хакеры действуют в конкретных областях, включая политически ориентированный кибершпионаж, слежку за диссидентами, экономический шпионаж.

Группу Lazarus чаще всего связывают с атаками на банки и криптовалютные проекты. Американские власти отслеживают ее как BlueNoroff. Министерство финансов США называет этих хакеров машиной зарабатывания денег для Северной Кореи, в частности ее ядерной и баллистической программ.