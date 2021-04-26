Специалисты аналитической компании Juniper Research сделали прогноз по убыткам в электронной коммерции, связанные с мошенничеством.

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Эксперты считают, что в этом году сумма убытков превысит 20 миллиардов долларов. В 2020 году эта сумма составляла 17,5 миллиардов долларов. Поэтому прогноз сообщает о росте на 18%.

Кто становится жертвами

Проведенное Juniper Research исследование показывает, что чаще всего жертвами хакеров становятся потребители (ведь они чаще обращаются к электронной коммерции), а также продавцы уделяют недостаточно внимания вопросам безопасности.

Лидером по потерям от мошенничества будет Китай. В 2025 году на эту страну будет приходиться более 40% убытков от мошенничества в электронной коммерции или более 12 миллиардов долларов.

Как защититься

Одним из способов противодействия мошенничеству названо использование искусственного интеллекта. Эксперты уверены, что это позволит повысить безопасность на всех потенциально уязвимых направлениях через анализ поведенческой биометрии.

При этом аналитики уточняют, что повышение безопасности должно происходить без увеличения сложности для потребителей.