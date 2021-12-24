Как показывают опубликованные данные, убытки пострадавших выросли на 81% по сравнению с 2020 годом. В этом году примерно 1,1 миллиарда долларов убытков – это результат работы только одной пирамиды Finiko, нацеленной на Украину и Россию.

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Сколько денег получили мошенники

За прошлый год криптовалютное мошенничество принесло около 7,7 млрд долларов.

Мошенничество является одной из самых больших угроз для дальнейшего распространения криптовалюты,

– констатируют исследователи.

Сообщается, что количество депозитов на мошеннические счета в текущем году сократилось с 10,7 миллиона до 4,1 миллиона. Это означает, что отдельных жертв мошенничества стало меньше, однако каждый из них потерял больше.



Инфографика показывает динамику изменений мошеннических "заработков" в 2017-2021 годах / Фото Chainalysis

Основным источником убытков в 2021 году эксперты называют так называемые схемы "rug pull", когда разработчики новой криптовалюты исчезают и уносят с собой все средства инвесторов. В 2021 году на такой скам пришлось 37 процентов всех доходов преступников, то есть примерно 2,8 миллиарда долларов.

Rug pull в основном связаны с DeFi, поскольку обладая надлежащими техническими знаниями можно дешево и легко создавать новые токены на блокчейне Ethereum (и других), а затем разместить их на децентрализованных биржах без аудита кода,

– сообщает отчет.

Также из отчета становится ясно, что средний срок "жизни" мошеннических схем сократился: в 2021 году он составлял всего 70 дней. Тогда как в 2016 длился 500 дней.

В итоге команда рекомендует избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода – процесса, с помощью которого сторонняя фирма анализирует код смарт-контракта, что лежит в основе нового токена или другого DeFi-проекта, и публично подтверждает, что тот не содержит механизмов, которые позволили бы разработчикам исчезнуть, присвоив средства инвесторов. Инвесторам также следует опасаться токенов, о которых отсутствуют общедоступные материалы, которые можно ожидать от легитимного проекта (включая сайты и официальную документацию), а также токенов, созданных людьми, которые не используют свои настоящие имена.