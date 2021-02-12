Вице-президента Tencent Holdings (китайская инвестиционная холдинговая компания) Чжана Фэна задержали правоохранители. Его задержали в рамках расследования громкого дела о коррупции.

Этому делу также подозревают одного из бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Китая.

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По информации источников, Чжан Фэн находится под следствием еще с прошлого года по обвинению в несанкционированном обмене личными данными, собранными социальной сетью WeChat, принадлежащей Tencent.

Его подозревают в передаче данных из WeChat бывшему заместителю министра общественной безопасности Сунь Лицзюнь.

При этом в Tencent уже подтвердили, что Чжан находится под следствием.

Дело связано с обвинениями в личной коррупции и не имеет никакого отношения к WeChat или Weixin (Weixin – это партнерская программа WeChat – 24 канал),

– заявил представитель компании.

По словам одного из источников, Чжан Фан отвечал за взаимодействие с правительством и встречи с китайскими чиновниками.

Как говорят эксперты, этот случай показывает, что Пекин опасается растущего влияния технологических компаний и их возможностей неправомерно использовать данные пользователей или делиться ими.

Добавим что WeChat от Tencent является самой популярной соцсетью в Китае. Она также позволяет выполнять онлайн-платежи. Сейчас Tencent является самой дорогой публичной компанией Китая.