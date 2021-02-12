Громкий скандал в Китае: вице-президента Tencent задержали за коррупцию
Вице-президента Tencent Holdings (китайская инвестиционная холдинговая компания) Чжана Фэна задержали правоохранители. Его задержали в рамках расследования громкого дела о коррупции.
Источник:The Wall Street Journal
Этому делу также подозревают одного из бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Китая.
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По информации источников, Чжан Фэн находится под следствием еще с прошлого года по обвинению в несанкционированном обмене личными данными, собранными социальной сетью WeChat, принадлежащей Tencent.
Его подозревают в передаче данных из WeChat бывшему заместителю министра общественной безопасности Сунь Лицзюнь.
При этом в Tencent уже подтвердили, что Чжан находится под следствием.
Дело связано с обвинениями в личной коррупции и не имеет никакого отношения к WeChat или Weixin (Weixin – это партнерская программа WeChat – 24 канал),
– заявил представитель компании.
По словам одного из источников, Чжан Фан отвечал за взаимодействие с правительством и встречи с китайскими чиновниками.
Как говорят эксперты, этот случай показывает, что Пекин опасается растущего влияния технологических компаний и их возможностей неправомерно использовать данные пользователей или делиться ими.
Добавим что WeChat от Tencent является самой популярной соцсетью в Китае. Она также позволяет выполнять онлайн-платежи. Сейчас Tencent является самой дорогой публичной компанией Китая.
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