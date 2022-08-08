Как сообщает 24 канал , установку сетей станций мониторинга качества воздуха инициирует команда ЛУН Город AIR, уже имеющая сети станций качества воздуха в Киеве, Львове и Одессе. Станции разработаны благодаря сотрудничеству с учеными Киевского национального университета имени Шевченко.

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Как работают станции

Приборы измеряют концентрацию мелких частиц: PM 1, PM 2.5, PM 10, а также температуру, влажность и давление. Благодаря этому горожане получают информацию о загрязненности воздуха из-за автомобильных выбросов и масштабных пожаров.

Во время войны мы должны фиксировать все преступления россии – в том числе экологические. Наша система поможет в этом. Кроме того, качество воздуха важно всегда, ведь загрязненный воздух обостряет и провоцирует сердечно-сосудистые, легочные, респираторные заболевания, плохо влияет даже на психическое здоровье,

– комментирует Анна Денисенко, куратор ЛУН Город AIR.

В Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черновцах станции будут бесплатно установлены у горожан, которые захотят помочь мониторингу качества воздуха и которым интересны технические новинки.



Датчик системы мониторинга воздуха / Фото ЛУН

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Чтобы подать заявку на установку станции за своим окном, нужно заполнить форму. Ее рассмотрят и если локация подходит, предоставят станцию.

Следить за показателями станций можно будет в реальном времени на интерактивной карте и в Telegram- и Viber-ботах. Запуск сетей запланирован на осень 2022 года.