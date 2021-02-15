Команда исследователей из Университета штата Колорадо научила систему на базе ИИ от NVIDIA Jetson edge более чем 20 тысячам изображений собак. Теперь система способна тренировать питомцев. ИИ определяет, когда собака сидит, стоит или лежит.

Если питомец занимает нужное положение по команде, то система вознаградит пса, автоматически подавая ему угощение.

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Особенности обучения системы NVIDIA Jetson edge

Джейсон Сток и Том Кеви, аспиранты факультета информатики, использовали для обучения ИИ NVIDIA Jetson edge больше 20 тысяч изображений собак в разных положениях. Используя камеру, система смогла проанализировать состояние собак за доли секунд. Точность тестирования составила до 92% при скорости около 39 кадров в секунду.

Исследователи предполагают, что дрессировщики и владельцы собак смогут использовать систему, чтобы дрессировать свою собаку удаленно, например, будучи на работе.

Демонстрация работы системы для дрессировки собак, видео: