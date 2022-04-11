Система видеонаблюдения во Львовской области сможет сверхточно распознавать людей и автомобили

В понедельник состоялась презентация проекта Vision – системы, которая поможет сверхточно распознавать людей и автомобили. Она будет работать вместе с централизованной системой видеонаблюдения во Львовской области.

Благодаря проекту Vision правоохранители смогут анализировать и распознавать подозреваемых и транспортные средства, идентифицировать их и отслеживать перемещение по заданным параметрам. Также предусмотрено постоянное усовершенствование системы и расширение функционала.

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Поддерживает проект Vision Львовский ІТ Кластер. Именно он финансирует закупку необходимых компонентов системы. Реализовывать проект будет Главное управление Национальной полиции во Львовской области при содействии Львовской ОВА. Сотрудничество закрепили подписанием соответствующего соглашения.

Руководитель Главного управления национальной полиции во Львовской области Александр Шляховский выразил благодарность Львовскому ІТ Кластеру и областным властям за развитие системы видеонаблюдения. Он также отметил, что новая система позволит полиции ускорить процесс проведения всех мероприятий, которые обычно проводятся при раскрытии и недопущении преступлений.

Это особенно актуально в условиях военного времени, потому что люди нуждаются в ощущении защиты,

– добавил Шляховский.

Степан Веселовский, Максим Козицкий и Александр Шляховский / Фото Львовский IТ Кластер

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что Львовщину нужно делать безопасной в каждом ее уголке и попросил руководителей общин области, приобщаться к проекту Львовского IТ-кластера и Национальной полиции.

Это действительно создает безопасные условия для жизни людей в территориальных общинах. Чем больше камер мы подключим, тем больше инструментов в своих руках у полиции для того, чтобы раскрывать преступления. Наши города и села станут безопаснее,

– отметил Козицкий.

Благодаря проекту Vision после первого этапа его реализации органы обеспечения правопорядка и обороны смогут анализировать и распознавать указанные параметры автомобилей, даже если имеются неполные данные о транспортном средстве, что критически важно при обработке данных свидетелей событий.

Кроме того, скорость обработки аналитических данных в системе увеличивается в 100 раз и обеспечивается сверхбыстрый поиск в базе из 2 миллиардов записей по зафиксированным транспортным средствам.