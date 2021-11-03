По непонятной до сих пор причине в Windows 10 и 11 создают сотни и даже тысячи пустых папок в директории System32. Они не занимают место в памяти, поскольку в них нет никаких файлов, однако могут снижать быстродействие компьютера, а особенно на слабых устройствах.

Интересно Windows 11 распространяется рекордными темпами: сколько людей уже установили новую ОС

Что известно

  • Этот баг нестрашный, но может раздражать. Особенно тех, кто стремится к перфекционизму.
  • Вероятно, эти папки создаются программой Provisioning Package Runtime Processing с файловым именем ProvTool.exe.
  • Их можно удалить без каких-либо негативных последствий, но не исключено, что через некоторое время они появятся снова на том же месте.

Старий баг, який досі не виправили

Старый баг, который до сих пор не исправила Microsoft / Скриншот 24 канала

Microsoft знает о проблеме еще с 2019 года, но до сих пор ничего не сделала. Это может означать несколько вещей: либо компания сама не знает в чем дело и как это исправлять, либо умышленно игнорирует, признавая проблему не самой важной задачей, либо же вообще так задумано и никакой проблемы здесь нет.

Вы также можете проверить, затронула ли проблема ваше устройство. Для этого необходимо перейти по адресу: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local. Если в директории найдется множество однотипных папок, их можно удалить.