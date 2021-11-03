По непонятной до сих пор причине в Windows 10 и 11 создают сотни и даже тысячи пустых папок в директории System32. Они не занимают место в памяти, поскольку в них нет никаких файлов, однако могут снижать быстродействие компьютера, а особенно на слабых устройствах.

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Что известно

Этот баг нестрашный, но может раздражать. Особенно тех, кто стремится к перфекционизму.

Вероятно, эти папки создаются программой Provisioning Package Runtime Processing с файловым именем ProvTool.exe.

Их можно удалить без каких-либо негативных последствий, но не исключено, что через некоторое время они появятся снова на том же месте.

Старый баг, который до сих пор не исправила Microsoft / Скриншот 24 канала

Microsoft знает о проблеме еще с 2019 года, но до сих пор ничего не сделала. Это может означать несколько вещей: либо компания сама не знает в чем дело и как это исправлять, либо умышленно игнорирует, признавая проблему не самой важной задачей, либо же вообще так задумано и никакой проблемы здесь нет.

Вы также можете проверить, затронула ли проблема ваше устройство. Для этого необходимо перейти по адресу: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local. Если в директории найдется множество однотипных папок, их можно удалить.