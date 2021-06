Симпл димпл, поп ит, сквиш: какие игрушки украинцы покупают своим детям в интернет-магазинах

1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Накануне праздника специалисты интернет площадок рассказали, какие игрушки украинцы покупают своим детям в интернете чаще всего.

Новые спиннеры – поп ит и симпл димпл

Специалисты крупнейшего маркетплейса страны Prom.ua отмечают, что в мае 2021, среди детских товаров первое место заняли антистресс игрушки. Прирост по количеству заказов увеличился в 370 раз по сравнению с маем 2020, а средний чек увеличился на 95% и составляет 285 грн.

Среди них, самые популярные – поп ит и симпл димпл. Только за месяц было продано 21 тыс. игрушек. Стоят они недорого, средний чек – 124 грн.

Игрушка популярна как среди детей, так и взрослых. Это – аналог сквишей, пупырчатой бумаги или спиннера – помогает отвлечься. Не смотря на то, что игрушки – недорогие, есть и более нестандартные – в виде бабочек или цветов. Цена на такую игрушку может достигать 630 – 675 грн,

– комментирует Лилия Овчинников, руководитель пресс-службы Prom.ua

Поп ит и симпл димпл – самые популярные игрушки в 2021 году / Фото Shutterstock

Вместо конструкторов и кукол – развивающие и мягкие игрушки

В 2020 двумя наиболее популярными категориями детских товаров были конструкторы и куклы реборны. Сегодня эти товары сместились на 4 и 7 позиции соответственно.

Так, сейчас второе место в ТОПе занимают развивающие игрушки. Их в мае 2021 заказали на 58% больше, чем в прошлом году. В среднем, на них украинцы тратят 305 грн, что на 19 грн меньше чем в прошлом году.



Іграшкова акула з IKEA / Фото IKEA

Третью позицию занимают мягкие игрушки. Тратят на них 349 грн. Самая популярная – акула из IKEA.

Не в ТОПе, но тратят больше

На 40% увеличился средний чек на интерактивные игрушки – теперь на них тратят 399 грн. Пупсов и кукол покупают за 763 грн, и это – на 26% больше чем в 2020. А вот средний чек на роботов трансформеров, которые все так же популярны, составляет 490 грн и это – на 22% больше в мае прошлого года.

Бизиборды, Туми Иши и вязанные игрушки ручной работы

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что наибольшим спросом пользуются развивающие игрушки из дерева, фетра, пряжи.

Бизиборды и бизикубы в ТОПе уже несколько лет. Это большие деревянные доски или кубы, на которых закреплены разные элементы: замочки, окошки, бусинки на шнурках, шестеренки, фигурки зверей. Они интересны детям 1-4 лет. Цена зависит от формы, размера, количества развивающих элементов от 500 грн до 4,5 тыс грн.

В тренде наборы Туми Иши (в переводе с японского "гора камней"). Игра состоит из нескольких деревянных многогранников разного размера, которые нужно складывать друг на друга создавая пирамидки, горки, башни или другие сооружения. Стоят они около 300 грн.



Игрушка Туми Иши / Фото Crafta.ua

Покупают и фетровые книги ручной работы с подвижными элементами, геоборды, вязанные или деревянные погремушки с прорезывателями, игрушки-сплюшки и комфортеры.

Украинские мастера создают игрушки и игры для детей всех возрастов – мягкие игрушки для новорожденных, гаражи для машинок и домики для кукол для деток постарше, а также авторские настольные игры для школьников. Часто покупатели просят добавить имена, даты рождения детей, учитывают предпочтения по цветам, форме. Обычно их дарят на Дни рождения и Новый год,

– рассказывает Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров Crafta.ua

Развивающие, обучающие и сенсорные игрушки

Популярность развивающих игрушек подтверждает и маркетплейс Bigl.ua. По их данным в мае этого года на 15% больше заказывали развивающие и обучающие игрушки. А тратили на них в среднем 285 грн, это на 50 грн меньше, чем в 2020 году.

Специалисты Бигля отмечают, что рост покупок в основном произошел из-за новых сенсорных игрушек Pop it. Самые популярные модели – радужные в виде круга, многоугольников, фигурок из игры Among us, динозавров, единорогов.

В прошлом году в мае был всплеск покупок товаров, которые могли надолго занять детей дома: конструкторов, наборов для творчества и рукоделия. В 2021 садики и школы работают, поэтому заказывают товары для школы и обучающие игрушки и то, что в тренде,

– рассказывает Александр Бондаренко, главный аналитик маркетплейса проверенных продавцов Bigl.ua.

Покупают обучающие плакаты, которые озвучивают алфавит или виды животных, название стран. Стоят они около 250 грн. Пользуются спросом магнитные рыбалки, вкладыши, пазлы с крупными элементами, доски для рисования мелом и маркерами. Цена на такие товары от 50 до 450 грн в зависимости от размера и производителя.



Сенсорные игрушки особенно популярны в 2021 году

Покупают не только новые игрушки, но и с рук

По данным гиперпространства объявлений IZI.ua, за последний месяц весны количество заказов на детские товары выросло на 20%, а средний чек на 21% – 620 грн. Наибольшим спросом пользуются конструкторы, развивающие и настольные игры.

В среднем, на конструкторы украинцы тратят 450 грн. Абсолютный фаворит – бренд LEGO. Его стоимость варьируется от 100 до 1500 грн и зависит от модели и состояния набора.

Среди развивающих игр особым спросом пользуется сенсорная антистресс игра Pop it up, стоимость который колеблиться от 100 до 130 грн. Также популярны различные раскраски и головоломки. Средний чек в категории – 332 грн за один заказ.

На настолки тратят в среднем 455 грн. В тренде – “Кто я”, “Монополия” и “Мафия”.