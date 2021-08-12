SIM-карта по паспорту: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

В Украине совсем скоро могут ввести продажу sim-карт по паспорту. Сейчас Комитет по вопросам цифровой трансформации внес на обсуждение соответствующий законопроект, который предлагает такую дополнительную меру идентификации абонентов.

Что даст продажа симок по паспорту

Авторы законопроекта считают, что таким образом смогут повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине. В частности создатели закона рассчитывают обеспечить защиту данных и персональной информации абонентов, а также защитить их от ряда мошеннических схем направленных на похищение номера и банковских данных.

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Объясняя законопроект, авторы отмечают значительный рост пользователей онлайн-банкинга, а значит и рост количества жертв мошенников и рисков в целом.

В то же время, авторы закона утверждают, что такая мера будет лишь формальностью, поскольку сегодня уже большинство абонентов мобильной связи привязали собственные номера к себе пользуясь многочисленными банковскими услугами.

Регистрация абонентов по паспорту

Эта идея не нова, поскольку впервые предложение принудительно регистрировать абонентов мобильных сетей выдвинули еще в 2014 году. Тогда подготовили законопроект, который входил в печально известные "диктаторские законы".

В рамках законопроекта использовать SIM карту мобильного оператора можно было только после заключения специального соглашения между оператором и абонентом. Однако, к счастью, все нелепые и опасные "диктаторские законы" были отменены 28 января 2014 года.

Уже в 2017 году о принудительной регистрации абонентов упомянула Государственная служба спецсвязи, которая подготовила соответствующий проект закона, однако и ему не суждено быть реализованным.

Идея принудительной привязки sim-карты к паспорту не покидала депутатов и к ней вернулись в 2019 году. Тогда депутаты "Слуги народа" предложили законопроект о регистрации абонентов и блокировке смартфона по IMEI, но против этого выступил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

И вот сейчас "Слуги" снова возвращаются к этой идее и снова Минцифры выступает против.

Другие нововведения которые ждут абонентов

Ранее депутаты партии "Слуга народа" предложили принудительную регистрацию абонентов мобильных операторов и блокировку "серых" смартфонов по IMEI-коду устройств. К тому же депутаты предложили ввести уголовную ответственность за ввоз в Украину и последующую продажу "серых" смартфонов и замену IMEI-кодов.

"Серый смартфон" – это устройство ввезенное в Украину незаконно. Официально он не обслуживается в Украине производителем, на него не распространяется гарантия кроме того он вообще может официально не подготовленным для нашего рынка. Такие смартфоны дешевле, чем и привлекают внимание покупателей.

Стоит отметить, что Министерство цифровой трансформации выступило против этих законопроектов. Вместе с тем ЕП отмечает, что по мнению экспертов, которых они опрашивали, такие законопроекты на руку лишь правоохранителям и крупным поставщикам электроники.

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Кстати, блокировать "серые" смартфоны по IMEI идея также не новая. Впервые в Украине об этом заговорили более десяти лет назад. В 2009 году уже была осуществлена попытка ограничить пользователей "серых" аппаратов в доступе к мобильным сетям, однако тогда против такой инициативы выступили мобильные операторы и продавцы электроники, поэтому в конце концов этого решили не делать.

Вторая попытка ограничить "серые" устройства была осуществлена в 2012 году. Тогда даже подготовили специальный законопроект, однако так и не довели дело до конца, поэтому до сих пор пользователи таких гаджетов могут спокойно и вполне легально их эксплуатировать.