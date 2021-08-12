Что даст продажа симок по паспорту

Авторы законопроекта считают, что таким образом смогут повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине. В частности создатели закона рассчитывают обеспечить защиту данных и персональной информации абонентов, а также защитить их от ряда мошеннических схем направленных на похищение номера и банковских данных.

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Объясняя законопроект, авторы отмечают значительный рост пользователей онлайн-банкинга, а значит и рост количества жертв мошенников и рисков в целом.

В то же время, авторы закона утверждают, что такая мера будет лишь формальностью, поскольку сегодня уже большинство абонентов мобильной связи привязали собственные номера к себе пользуясь многочисленными банковскими услугами.

Регистрация абонентов по паспорту

Эта идея не нова, поскольку впервые предложение принудительно регистрировать абонентов мобильных сетей выдвинули еще в 2014 году. Тогда подготовили законопроект, который входил в печально известные "диктаторские законы".

В рамках законопроекта использовать SIM карту мобильного оператора можно было только после заключения специального соглашения между оператором и абонентом. Однако, к счастью, все нелепые и опасные "диктаторские законы" были отменены 28 января 2014 года.

Уже в 2017 году о принудительной регистрации абонентов упомянула Государственная служба спецсвязи, которая подготовила соответствующий проект закона, однако и ему не суждено быть реализованным.

Идея принудительной привязки sim-карты к паспорту не покидала депутатов и к ней вернулись в 2019 году. Тогда депутаты "Слуги народа" предложили законопроект о регистрации абонентов и блокировке смартфона по IMEI, но против этого выступил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

И вот сейчас "Слуги" снова возвращаются к этой идее и снова Минцифры выступает против.

Другие нововведения которые ждут абонентов

Ранее депутаты партии "Слуга народа" предложили принудительную регистрацию абонентов мобильных операторов и блокировку "серых" смартфонов по IMEI-коду устройств. К тому же депутаты предложили ввести уголовную ответственность за ввоз в Украину и последующую продажу "серых" смартфонов и замену IMEI-кодов.

"Серый смартфон" – это устройство ввезенное в Украину незаконно. Официально он не обслуживается в Украине производителем, на него не распространяется гарантия кроме того он вообще может официально не подготовленным для нашего рынка. Такие смартфоны дешевле, чем и привлекают внимание покупателей.

Стоит отметить, что Министерство цифровой трансформации выступило против этих законопроектов. Вместе с тем ЕП отмечает, что по мнению экспертов, которых они опрашивали, такие законопроекты на руку лишь правоохранителям и крупным поставщикам электроники.

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Кстати, блокировать "серые" смартфоны по IMEI идея также не новая. Впервые в Украине об этом заговорили более десяти лет назад. В 2009 году уже была осуществлена попытка ограничить пользователей "серых" аппаратов в доступе к мобильным сетям, однако тогда против такой инициативы выступили мобильные операторы и продавцы электроники, поэтому в конце концов этого решили не делать.

Вторая попытка ограничить "серые" устройства была осуществлена в 2012 году. Тогда даже подготовили специальный законопроект, однако так и не довели дело до конца, поэтому до сих пор пользователи таких гаджетов могут спокойно и вполне легально их эксплуатировать.

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