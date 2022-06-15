Сила природы: бобер оставил без интернета несколько городов в Канаде

Бобер-разрушитель привел к отключению интернета на севере Британской Колумбии, Канада. Он перегрыз осину.

Как пишет источник, при падении дерево повредило электрические и оптоволоконные линии. В результате некоторые клиенты оказались без электроэнергии, а многих других отрезало от интернета.

Интересно Француз хотел отучить от интернета своих детей, а оставил без связи весь город

Бобровый блекаут

Команда, приехавшая для ликвидации последствий падения осины на провода, обнаружила следы зубов у основания дерева, что и привело их к мысли, что виновником могли быть бобры.

Это необычно, но такое случается время от времени,

– сказал каналу CTV Боб Гаммер, представитель провинциального оператора электроэнергии BC Hydro.

Местная коммунальная компания CityWest начала работать над лучшим постоянным решением, которое сможет гарантировать, что бобры больше не оставят людей без интернета. План состоит в том, чтобы проложить вторую волоконно-оптическую линию на дне океана вдоль побережья Ванкувера. Таким образом, если дерево снова упадет, резервная линия обеспечит непрерывную связь.

Это далеко не первый случай, когда бобра обвиняют в отключении интернета в Канаде. В апреле прошлого года почти 1000 клиентов на целый день потеряли доступ к сети из-за перегрызшего кабель животного. Тогда представитель интернет-провайдера Telus назвал инцидент "странным и уникальным для Канады поворотом событий", однако со словом "уникальный" он явно поспешил.

Проблемы для сети могут создавать не только животные, но и люди, которые не понимают, что делают. В феврале мы публиковали материал о французе, который хотел отучить своих детей по ночам сидеть в интернете. Каждый день с полуночи до 3 часов ночи он использовал многодиапазонный глушитель, способный нейтрализовать мобильный телефон, а также сигналы Wi-Fi. Однако он не учел мощность устройства – связь исчезала не только у него дома и во всем муниципалитете, но даже в соседнем. Теперь ему грозит лишением свободы сроком до шести месяцев и штраф в размере 30 000 евро.