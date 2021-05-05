Каждый пользователь видел в рекламных объявлениях некоторые данные о себе, которые собирает соцсеть и продает к ним доступ. Например, данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах. В итоге все объявления забанили.

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Что видели пользователи



Пример объявлений Signal продвигал через Instagram / Фото Signal

Вы видите эту рекламу, потому что вы инструктор по пилатесу для молодоженов и сходите с ума от мультфильмов. Это реклама использует местоположение и видит, что вы в Ла-Холья. Вы читаете блоги об отцовстве и думаете об усыновлении для ЛГБТ,

– говорилось в одном из сообщений.



Пример объявлений Signal продвигал через Instagram / Фото Signal

Вы видите эту рекламу, потому что вы инженер-химик, который любит K-pop. Эта реклама использует местоположение и видит, что вы в Берлине. У вас появился ребенок и вы недавно переехали. И вы в последнее время делаете упражнения для беременных,

– возвестила другая реклама.

Джун Харада, руководитель отдела коммуникаций Signal, комментирует ситуацию так: "Это не совсем секрет, но для большинства полная картина туманна, скрыта в сложных, непрозрачных системах и мелком шрифте, который обычно прокручивают. То, как работает большая часть интернета сегодня, можно было бы считать недопустимым, если переводить в понятные аналоги из реального мира. Но система сохраняется, потому что невидима."