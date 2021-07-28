Кошмар наяву: мессенджер Signal рассылал случайные изображения из галереи пользователей

Защищенный мессенджер Signal столкнулся с серьезным багом. Приложение для Android версии 5.17.3 отправлял контактам случайные изображения из галереи.

Проблему заметили еще в декабре 2020 года. О ней написал Роб Коннолли. Однако из-за того, что ее было крайне трудно воспроизвести, разработчикам понадобилось более пол года, чтобы исправить баг.

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Как проявлялась ошибка

При отправке изображения одному из контактов, тот иногда получал не только выбранное изображение, но и несколько случайных, которые отправитель отсылать не собирался. Роб Коннолли проиллюстрировал свои заявления скриншотами.

Samsung A30 (на стороне отправителя) и Motorola Moto G7 Power (на стороне получателя), на которых зафиксировали ошибку / Фото Роб Коннолли / Github

Пользователь отправил собеседнику один мем, а тот получил сразу несколько изображений. Другие пользователи вскоре подтвердили его слова.

Разработчики Signal немедленно попросили предоставить логи пользования, чтобы исправить проблему, но на создание патча ушло пол года, что вызвало недовольство пользователей приложения.

Это безумие. Такая ошибка должна была быть приоритетом номер один для Signal, но все, что они делали, это спрашивали логи и вносили улучшения, которые даже близко не так важны, как это исправление. Если честно, эта ошибка должна убить Signal,

– писал Пользователь InfiniteLight.

Разработчик Signal Грейсон Паррелли ответил на критику. Он рассказал о технических деталях бага, а также о том, что ошибку было не так просто обнаружить. Дело и в том, что у компании нет никаких средств для удаленного сбора данных, поскольку позиционирует свой мессенджер как защищенный. Поэтому разработчикам предстояло сначала собрать соответствующие логи.

Как только мы "взяли след", эта ошибка стала основным направлением нашей работы, и мы смогли исправить ее очень быстро,

– рассказал Грейсон Паррелли.