Шведско-украинская компания Sigma Software Group купила украинскую IT-компанию IdeaSoft с главным офисом в Харькове. Компания будет продолжать работу в составе Sigma Software, но под своим брендом.

Источник: ain.ua

Сейчас в IdeaSoft работает 120 разработчиков. Об этом рассказали в Sigma Software.

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Детали сделки

Сумму сделки не сообщили. Как рассказал управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев, она может составлять около 3-4 миллиона долларов. Также есть информация, что сумма может составлять 1,5 миллиона долларов.

В результате сделки IdeaSoft получит доступ к проектам клиентов Sigma Software, при этом сохранив собственный бренд.

"Опыт IdeaSoft в сфере FinTech, Blockchain, Telecom и других отраслях расширит наши предложения клиентам по всему миру и дадут возможность предоставлять нашим заказчикам дополнительную ценность и еще более качественные услуги", – пояснил CEO и соучредитель Sigma Software Group Валерий Красовский.

По словам Красовского, Sigma Software Group планирует развиваться как группа компаний и готова рассмотреть возможность покупки еще нескольких компаний.

Что известно IdeaSoft? Компания IdeaSoft основана в 2016 году и занимается поставкой интегрированных программных решений. Среди клиентов компании: Securitize, Porshe, Neura, Nexar, Corum Group и другие. IdeaSoft имеет экспертизу в таких отраслях как DLT, FinTech, 5G, MEC, Private Cellular.