После начала нового российского вторжения в Украину компания приостановила новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь. Она поставила на паузу контракты и сотрудничество, и оценивала ситуацию.

Ранее Siemens остановил контракт на поставку электропоездов "Сапсан" в Россию

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На своем сайте Siemens опубликовала заявление, в котором говорится, что она покинет российский рынок в результате событий в Украине.

Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в России, в частности железнодорожное обслуживание и ремонт.

Исполнительный директор Роланд Буш подтвердил, что Siemens решила уйти из России.

Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине и сосредоточены на поддержке нашего народа и оказании гуманитарной помощи. Siemens уйдет с российского рынка в результате войны в Украине. Компания приступила к процедуре сворачивания своей производственной деятельности и всей промышленной деятельности. Siemens была одной из первых компаний, которая приостановила все новые операции и международные поставки в Россию, пока оценивала ситуацию, чтобы обеспечить безопасность своих 3000 сотрудников в стране.

– говорится в заявлении.

В 2020 году Siemens отделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy, являющуюся одним из основных поставщиков энергооборудования в России.

В отдельном пресс-релизе говорится, что компания ожидает определенного финансового влияния в результате этого решения, но о нем будет сообщено позже при раскрытии результатов второго квартала.

Также в тексте упоминается, что немецкий производитель продолжит оказывать гуманитарную помощь коллегам и народу Украины.

Компания Siemens является вторым в мире и крупнейшим в Европе производителем электротехники, электроники, энергетики, машиностроения, медицины, связи и светотехники. Ранее она попала в скандал, когда во временно оккупированном Крыму обнаружили оборудование, которое запрещено поставлять туда еще с 2014 года.