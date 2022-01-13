Такой информацией в соцсетях поделился президент Владимир Зеленский. О первом успешном сеансе связи со спутником "Сич-2-30" он написал около 22:00.

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Спутник будет передавать важные данные

Глава государства подчеркнул, что с аппаратом удалось установить стабильную связь. Все его бортовые системы работают в штатном режиме. Зеленский обратил внимание на возможности, которые "Сич-2-30" открывает для Украины. Данные, которые будет передавать спутник, будут помогать аграриям, картографам, специалистам в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, наш спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей – Copernicus,

– добавил политик.

Аэрокосмическая отрасль – "визитка Украины”

Зеленский также объяснил, чего ожидает от столь масштабных проектов. Президент уверен, что их успешная реализация будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств. "Еще раз спасибо работникам украинской аэрокосмической отрасли, благодаря которым эта миссия состоялась", – отметил глава государства. Он подчеркнул, что именно их старания дали толчок развитию ряда сфер экономики Украины и укрепили ее престиж на мировой арене.

Обратите внимание! Ранее Зеленский поздравил с запуском спутника "Сич" в космос. Он подчеркнул, что это очередной успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в этой сфере.

Основное о запуске спутника "Сич"

Его вместе с ракетой Falcon 9 вечером 13 января запустила американская космическая компания SpaceX. Отсоединение спутника от ракеты и выход на орбиту произошел около 19:00 по киевскому времени.

В последний раз Украина запускала в космос "большой" спутник еще в 2011 году – тогда это был "Сич-2". К сожалению, в конце 2012 года связь с этим спутником была утрачена.

Как проходил запуск спутника "Сич" в космос: смотрите видео