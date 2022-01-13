Сич-2-30 в небе: SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с украинским спутником на борту

Американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с украинским спутником Сич-2-30. Отделение спутника от ракеты и выход на орбиту должен состояться в 18:50 по киевскому времени.

Спутник "Сич-2-30" предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне: 0,51 – 0,59 мкм (зеленый), 0,61 – 0,68 (красный), 0,80 – 0,89 (ближний ИК) и 0,51 – 0,90 (панхром).

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Что известно об украинском спутнике "Сич-2-30"

Мы не запускали в космос "большие" спутники с 2011 года, когда на околоземную орбиту отправился "Сич-2". Этот спутник занимался картографированием поверхности планеты. В декабре 2012 года связь с нашим спутником была потеряна, и он, соответственно, прекратил свою космическую деятельность.

В то же время в 2014 и 2017 годах были запущены два малых "кубсата", которые построили в Киевском политехническом институте: PolyITAN-1 и PolyITAN-2-SAU. Вероятно, они до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Теперь в космос отправился спутник "Сич 2-30", который должен "вернуть Украину в космос".



Спутник перед отправкой в США / Фото КБ Южное

После выведения в космическое пространство, наш спутник будет сам добираться до целевой солнечно-синхронной орбиты высотой около 700 километров. Согласно плану, аппарат должен проработать около 5 лет. Кстати, до орбиты "Сич 2-30" точно долетит, так как Falcon 9 – это одна из самых надежных ракет в мире.