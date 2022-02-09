Сообщается, что компания Destinus смогла привлечь 29 миллионов долларов (26,8 миллионов швейцарских франков) во время раунда финансирования. Средства швейцарский стартап использует для продолжения работы над водородными реактивными двигателями, которые будут использоваться на гиперзвуковом самолете Hyperplane.

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Схема полета гиперзвукового самолета Hyperplane / Фото Destinus

Детальнее о самолете Hyperplane

Самолет Hyperplane будет осуществлять взлет и приземление на обычной взлетно-посадочной полосе – только там должна быть необходимая инфраструктура и специалисты для дозаправки и обслуживания. После того как аппарат взлетел и покинул контролируемое воздушное пространство, включаются реактивные двигатели, работающие на криогенном водородном топливе.

Комбинация мощных ракетных двигателей и большой высоты обеспечит разгон до сверхзвуковых скоростей – 18 300 километров в час, а основная протяженность маршрута расположена на высоте 60 – 70 километров в мезосфере. Например, расстояние между Дубаем и Токио (более 20 тысяч километров) такой самолет сможет преодолеть примерно за 1 час 15 минут, а обычному самолету необходимо около 9 часов на это. Пока что планируется, что Hyperplane будет осуществлять грузовые перевозки.

Это важно! В компании Destinus планируют совершить первые тестовые гиперзвуковые полеты в ближайшие 12 – 18 месяцев, то есть в конце 2022 и в 2023 году.

Кто инвестировал в Destinus

Conny&Co – швейцарская инвестиционная компания.

Quiet Capital и Liquid2 Ventures из Сан-Франциско, США.

One Way Ventures из Бостона, США.

Cathexis Ventures из Хьюстона, США.

Ace & Company из Женевы, Швейцария.

Следует отметить, что Destinus не единственные, у кого есть планы использовать гиперзвуковые аппараты для быстрой доставки грузов или людей на Земле: