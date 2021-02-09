Ученые из Швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны разработали сенсор для измерения уровня тревожности человека на основе мониторинга концентрации гормона стресса кортизола в организме. Они сконструировали датчик, предназначенный для постоянного ношения на теле и оперативного измерения уровня стресса.

Стресс, тревога и депрессия больше не принадлежат к состояниям, которые можно оценить только субъективно. Теперь их можно будет измерить количественно.

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Как работает технология

Основой технологии является анализ состава пота человека – он содержит все биомаркеры состояния организма. Вопрос лишь в том, как их измерять. Базовая методика для работы с кортизолом была разработана в Стэнфордском университете еще несколько лет назад. Тогда это был пластырь со специальным составом, который нужно приложить к влажной от пота коже, чтобы получить мгновенную оценку уровня кортизола.

Швейцарские ученые пошли дальше и разработали сенсор, который измеряет уровень кортизола в реальном времени и на постоянной основе. Это стало возможным благодаря применению сверхчувствительного электрода из графена, размещенного внутри такого же пластыря, который приклеивается на кожу. Его можно носить неограниченно долго и собирать данные за длительные промежутки времени, чтобы затем сопоставить их с конкретными событиями в жизни человека и выявить факторы стресса.

Ключевым преимуществом технологии является именно возможность детально отслеживать колебания уровня кортизола, который естественным путем сильно варьируется в течение суток. Также колебания гормонального уровня указывают на физиологические отклонения, а не только на эмоциональные переживания, поэтому их анализ – дело весьма непростое даже для специалистов.

Сенсор уже прошел лабораторные испытания и теперь отправляется в больницы Лозанны для тестирования на реальных пациентах со стрессовыми расстройствами.