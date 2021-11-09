Кто такие реты

Около VI века до н.э. в долинах Западных и Центральных Альп сформировалась археологическая культура Фритценс-Санцено, которую ученые связывают с древними племенами ретов. Происхождение ретов до сих пор остается предметом споров.

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Часть исследователей связывает их с этрусками, другие предполагают, что они возникли из-за смешения кельтского и иллирийского населения. Хозяйство ретов основывалось на разведении скота. В некоторых плодородных горных долинах выращивался виноград, вино из которого ценилось в Италии. Кроме того, они продавали смолу, мед, воск и творог.

В 15-13 годах до нашей эры римляне покорили ретов. Их территории не имели большой экономической ценности, однако через них проходили удобные маршруты для вторжения в Италию с севера. Многие реты оказались уничтожены или проданы в рабство, другие были обязаны платить налоги Риму. Однако до середины I века нашей эры Реция не являлась полноценной римской провинцией, а выступала как военный округ.



Провинция Реция в 15-13 годах до нашей эры

Что нашли археологи

Ученые из Базельского университета совместно с федеральным правительством Швейцарии и кантоном Граубюнден провели раскопки в районе ущелья Крап-Сес, где два года назад археолог-любитель Лукас Шмид обнаружил хорошо сохранившийся римский кинжал.

Исследователи изучили участок площадью 7000 квадратных метров с помощью металлоискателей и обнаружили сотни древнеримских артефактов. Главный археолог кантона Граубюнден Томас Райтмайер сообщил, что среди находок оказались многочисленные обувные гвозди, монеты, фрагменты вооружения, например пращи и щиты.

Петер Шварц из Базельского университета рассказал, что, вероятно, на этом месте разгоралась битва между местными жителями и римлянами. Судя по находкам, римляне обстреляли позиции противников из пращ и катапульт, после чего начали атаку на позиции ретов. Археологам пока не удалось найти ни одного захоронения, а также установить точную датировку, хотя они предполагают, что бой мог произойти около 15 лет до нашей эры.

Кстати, недавно археологи обнаружили в вилле под Помпеями комнату для рабов с мебелью и предметами обихода. Помещение может похвастаться и другими интересными находками.