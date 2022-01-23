Римляне славились не только легионами, войнами и акведуками. Латиняне добились значительных успехов в организации развлекательных мероприятий. А для таких мероприятий как ничто другое подойдут строящиеся чуть ли не повсеместно амфитеатры. Один из них был обнаружен в Швейцарии.

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Овал стены обнаруженного амфитеатра / Фото Kanton Aargau

Подробнее о римском амфитеатре

Поселок Кайзеравгуст расположен на побережье Рейна, прямо на границе между Швейцарией и Германией. Ранее там размещалась римская колония Августа-Раурика.

Локация, где обнаружили амфитеатр, расположена прямо на побережье Рейна. Там базировался Базельский клуб плотины и во время работ по строительству нового эллинга была обнаружена стена. Ее овал длиной 50 метров и шириной 40 метров. Также были обнаружены большие ворота к югу от находки и остатки другого входа на западной стороне амфитеатра.

Внутренние стены арены были облицованы тонкой штукатуркой. Зрители сидели на деревянных трибунах – о чем свидетельствует отражение отверстий для деревянных столбов. В амфитеатре проводились гладиаторские бои и "охота" на животных. Интересно, что совсем неподалеку, менее чем в километре, расположен другой римский амфитеатр.

Богатые находки римских времен и несколько амфитеатров свидетельствуют, что древнее римское поселение было не только крепостью на границе Империи, но и выполняло важные административно-экономические функции. Новооткрытая арена датируется примерно IV веком нашей эры.