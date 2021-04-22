Робот получил ряд различных датчиков для инспекции, в частности оптические, акустические и тепловые сенсоры. Также есть встроенная камера, что имеет функции удаленного панорамирования и наклона для лучшего обзора местности.

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Что еще известно о ANYbotics

ANYmal способен подниматься по лестнице, а также проходить на участках, на которых сложно подобраться с помощью колесной техники или же человеку.

Интересно, что выполнять задания робот может автономно, а также самостоятельно возвращаться к своей зарядной док-станции, когда батарея разряжается.

Робот ANYmal: смотрите видео

Сейчас робот находится на стадии пилотного запуска. Он уже открыт для предварительных заказов. Ожидается, что поставки устройств начнутся во второй половине 2021 года.

Компания также предлагает помощь с настройкой, чтобы клиенты быстрее освоились.