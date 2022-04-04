Шведская компания Tele2 перестанет предоставлять лицензию одноименному российскому оператору

Шведская Tele2 AB заявила, что не будет продлевать лицензию на использование своего бренда российскому оператору. Об этом заявил вице-президент компании Виктор Уолстрем.

Кроме того, материнская компания изучает возможность досрочного расторжения договора. 24 канал узнавал о тонкостях ситуации.

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Что известно

Компания Tele2 вышла на рынок России в ноябре 2001 года. Позже она продала весь местный бизнес банку ВТБ, но условия договора предполагали сохранение названия бренда за новым владельцем на 10 лет. В 2020 году 100% акций получил Ростелеком, причем действие договора об использовании бренда было сохранено.

Этот договор о бренде заканчивается в марте 2023 года, то есть через год.

Компания уже заявила, что однозначно не станет подписывать новый, а сейчас изучает возможные способы и последствия досрочного расторжения старого.

Сама же российская "дочка" Tele2 в комментарии пропагандистам издания ТАСС говорит, что не видит оснований для прекращения предоставления лицензии и пока не ведет никаких коммуникаций со шведской компанией по этому вопросу.