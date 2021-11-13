В Швеции создали растения, способные накапливать электричество в корнях и передавать его

Новое исследование продемонстрировало, что корни растений можно сделать накопителями энергии. Процесс требует поливать растения специальным раствором, чтобы их корни стали электропроводными.

За работу ответственна команда ученых лаборатории органической электроники из шведского Университета Линчепинга. В частности доктор Элени Ставриниду и аспирантка Даниэла Паркер.

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Что известно

В 2015 году команда создала электрические цепи в сосудистой ткани роз путем добавления в растения проводящего полимера PEDOT, который затем использовался для формирования транзисторов.

В 2017 году ученые ввели вместо него так называемый конъюгированный олигомер ETE-S, образовавший полимеры внутри растения, которые превратились в электрические проводники, способные накапливать энергию.



Ученые-исследовательницы, работавшие над технологией, держат биогибридное растение / Фото Linköping University

На первых этапах работа велась со срезанными растениями, живучесть которых была достаточно короткой.

В последнем эксперименте участвовала уже обычная, выращенная из семян фасоль, которую поливали раствором с олигомерами.

Бобовое растение Phaseolus vulgaris полимеризовало конъюгированные олигомеры ETE-S в естественном порядке.



Корни растений, способных накапливать энергию / Фото Linköping University

Суперконденсаторы на основе ведущих полимеров и целлюлозы являются экологически чистой альтернативой для хранения энергии, которая является одновременно дешевой и масштабируемой,

– говорит Элени Ставриниду.

В результате на корнях образовалась проводящая полимерная пленка, и вся корневая система превратилась в сеть проводников, которые оставались электрически активными в течение более четырех недель. Корни-конденсаторы действовали как электроды при зарядке и разрядке. При этом живое растение оказалось способным хранить в 100 раз больше энергии, чем его срезанные предшественники, а роль электропровода, судя по всему, никак не влияла на благосостояние саженца.

Результаты, опубликованные в научном журнале Materials Horizons, имеют большое значение не только для разработки устойчивых систем хранения энергии, но и для разработки новых биогибридных систем, таких как функциональные материалы и композиты. Электронные корни также являются важным вкладом в развитие бесперебойной связи между электронными и биологическими системами.