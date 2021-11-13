За работу ответственна команда ученых лаборатории органической электроники из шведского Университета Линчепинга. В частности доктор Элени Ставриниду и аспирантка Даниэла Паркер.

Интересно Микробные игры: Билл Гейтс предсказал человечеству угрозу более страшную, чем COVID-19

Что известно

В 2015 году команда создала электрические цепи в сосудистой ткани роз путем добавления в растения проводящего полимера PEDOT, который затем использовался для формирования транзисторов.

В 2017 году ученые ввели вместо него так называемый конъюгированный олигомер ETE-S, образовавший полимеры внутри растения, которые превратились в электрические проводники, способные накапливать энергию.



Ученые-исследовательницы, работавшие над технологией, держат биогибридное растение / Фото Linköping University

На первых этапах работа велась со срезанными растениями, живучесть которых была достаточно короткой.

В последнем эксперименте участвовала уже обычная, выращенная из семян фасоль, которую поливали раствором с олигомерами.

Бобовое растение Phaseolus vulgaris полимеризовало конъюгированные олигомеры ETE-S в естественном порядке.



Корни растений, способных накапливать энергию / Фото Linköping University

Суперконденсаторы на основе ведущих полимеров и целлюлозы являются экологически чистой альтернативой для хранения энергии, которая является одновременно дешевой и масштабируемой,

– говорит Элени Ставриниду.

В результате на корнях образовалась проводящая полимерная пленка, и вся корневая система превратилась в сеть проводников, которые оставались электрически активными в течение более четырех недель. Корни-конденсаторы действовали как электроды при зарядке и разрядке. При этом живое растение оказалось способным хранить в 100 раз больше энергии, чем его срезанные предшественники, а роль электропровода, судя по всему, никак не влияла на благосостояние саженца.

Результаты, опубликованные в научном журнале Materials Horizons, имеют большое значение не только для разработки устойчивых систем хранения энергии, но и для разработки новых биогибридных систем, таких как функциональные материалы и композиты. Электронные корни также являются важным вкладом в развитие бесперебойной связи между электронными и биологическими системами.