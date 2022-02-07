В Швеции обнаружили потерпевший крушение средневековый корабль

Отыскать места, где средневековые корабли потерпели катастрофическую аварию, – это большая удача для исследователей. На этот раз такое место удалось обнаружить на территории Швеции, возле маленького острова.

Затонувшее средневековое судно обнаружили на дне моря вблизи небольшого острова Dyngö, который расположен неподалеку от поселения Fjällbacka, провинция Богуслен, регион Йоталанд. Отыскали корабль благодаря подводной экспедиции, которую организовал Гетеборгский университет. Там хотели узнать больше об известных затонувших кораблях в этом регионе. Но в результате открыли совершенно новое судно.

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Подводный археолог возле острова Dyngö / Фото University of Gothenburg

Подробнее о находке

Исследуя морское дно, археологи наткнулись на неизвестный ранее затонувший корабль. Тщательно изучив его, специалисты обнаружили, что длина сохранившейся части корпуса судна составляет 10 метров, а ширина – 5 метров. Ученые предполагают, что "при жизни" корабль имел длину до 20 метров.

Также ученые установили, что этот корабль принадлежит к типу, который назывался "ког" – это были одномачтовые суда, которые использовались с XII века, в эпоху Средневековья.

Проведя анализ древесины корпуса, специалисты обнаружили, что он был сделан из крепкого дуба, который срубили между 1233 и 1240 годом на территории Западной Германии.

На корпусе археологи обнаружили свидетельства мощного пожара, который, вероятно, и погубил судно. Ученые предполагают, что это могла быть обычная авария, или же на корабль напали пираты, которые в те давние времена занимались активной грабительской деятельностью на юге Швеции.

Возможно, находка содержит ценные артефакты, которые бы расширили понимание историков о Средневековье и его культуре. Однако дальнейшие исследования требуют финансов, которых Университет пока не имеет.