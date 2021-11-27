Нейросеть распознает сцены на постерах и пытается их описать. В результате пользователь получает короткий текст на английском языке.

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Как воспользоваться Poster2plot

Чтобы испытать возможности нейросети, переходите по ссылке в источнике.

В область, обведенную пунктирной линией, переместите изображение с постером фильма или сериала.

После этого никаких кнопок для начала работы нажимать не нужно.

В верхнем правом углу над полем вывода текстового результата система показывает процесс загрузки.

Когда он закончится вы увидите описание.

Его можно сохранить в виде скриншота – для этого есть специальная кнопка.

О чем рассказывают постеры сериалов

Мы проанализировали несколько постеров известных украинских сериалов, а также шоу производства Netflix и HBO. Результат, к сожалению, далек от идеала.

Сериал "Поймать Кайдаша" / Скриншот 24 канала

Вот, что нейросеть думает о постере украинского сериала "Поймать Кайдаша": история группы друзей, которые оказываются в центре политического кризиса, когда решают выступить против политики правительства. Фильм основан на реальной истории. В нем рассказывается история дружбы. Фильм о том, как... (текст внезапно обрывается).

Сериал "Школа": история группы друзей, которые оказываются в центре кризиса, когда решают отдохнуть от своей жизни и начать новую главу в своей жизни. Основано на реальных событиях лета 2011 года. Фильм основан на реальной истории.

"Корона": жизнь молодой женщины переворачивается с ног на голову, когда она влюбляется в мужчину, страдающего психическими заболеваниями. Ее жизнь меняется навсегда, когда она встречает мужчину, с которым никогда не встречалась. Найдут ли они когда-нибудь друг друга? Или они снова влюбятся друг в друга?



Сериал "Корона" / Скриншот 24 канала

"Игра престолов": Группа студентов колледжа застряла в отдаленной части США, где они должны найти способ вернуться в свою родную страну. Единственный способ сделать это – вернуться в прошлое и спасти положение.

В целом больше всего нейросеть почему-то любит истории "на реальных событиях", главные герои которых – это группа друзей. Вероятно, во время обучения алгоритму "скормили" слишком много таких фильмов и сериалов.