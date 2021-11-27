Нейросеть распознает сцены на постерах и пытается их описать. В результате пользователь получает короткий текст на английском языке.
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Как воспользоваться Poster2plot
- Чтобы испытать возможности нейросети, переходите по ссылке в источнике.
- В область, обведенную пунктирной линией, переместите изображение с постером фильма или сериала.
- После этого никаких кнопок для начала работы нажимать не нужно.
- В верхнем правом углу над полем вывода текстового результата система показывает процесс загрузки.
- Когда он закончится вы увидите описание.
- Его можно сохранить в виде скриншота – для этого есть специальная кнопка.
О чем рассказывают постеры сериалов
Мы проанализировали несколько постеров известных украинских сериалов, а также шоу производства Netflix и HBO. Результат, к сожалению, далек от идеала.
Сериал "Поймать Кайдаша" / Скриншот 24 канала
Вот, что нейросеть думает о постере украинского сериала "Поймать Кайдаша": история группы друзей, которые оказываются в центре политического кризиса, когда решают выступить против политики правительства. Фильм основан на реальной истории. В нем рассказывается история дружбы. Фильм о том, как... (текст внезапно обрывается).
Сериал "Школа": история группы друзей, которые оказываются в центре кризиса, когда решают отдохнуть от своей жизни и начать новую главу в своей жизни. Основано на реальных событиях лета 2011 года. Фильм основан на реальной истории.
"Корона": жизнь молодой женщины переворачивается с ног на голову, когда она влюбляется в мужчину, страдающего психическими заболеваниями. Ее жизнь меняется навсегда, когда она встречает мужчину, с которым никогда не встречалась. Найдут ли они когда-нибудь друг друга? Или они снова влюбятся друг в друга?
Сериал "Корона" / Скриншот 24 канала
"Игра престолов": Группа студентов колледжа застряла в отдаленной части США, где они должны найти способ вернуться в свою родную страну. Единственный способ сделать это – вернуться в прошлое и спасти положение.