Шутка подростка с Apple AirDrop привел к эвакуации самолета

Подросток в США использовал сервис AirDrop, чтобы подшутить над пассажирами самолета. В результате рейс United Airlines в Сан-Франциско задержали, а всех пассажиров эвакуировали.

Самолет уже был готов к взлету, когда экипаж объявил о неотложной тревоге. Оказалось, что пассажирам, которые пользуются устройствами Apple, начали приходить фотоснимки ружья. Как оказалось – для страйкбола.

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Что произошло

Для рассылки использовался AirDrop, а именно функция распространения файлов между девайсами Apple без использования Интернета. Технология работает с Bluetooth для соединения с получателем, и работает в радиусе нескольких метров.

Рейс был задержан, а всех пассажиров срочно эвакуировали. Многие были не на шутку встревожены вероятностью террористической атаки.

Впоследствии оказалось, что рассылку ради веселья устроил подросток. Похоже, что шутка не удалась, поскольку известно, что виновника выгнали с рейса. Полиция отмечает, что фотография была сделана точно не в аэропорту, а самого ружья у ребенка при себе не было. Сотрудники Службы безопасности не уточняют, как именно они вычислили отправителя фотографии.

AirDrop в устройствах Apple находится в режиме "прием только от контактов". То есть, незнакомый человек просто не увидит такой девайс в списке устройств поблизости. Однако, если перевести AirDrop в режим "прием от всех" и забыть об этом, то на ваш смартфон действительно кто угодно сможет прислать любые данные, если вы сами подтвердите прием файла во всплывающем окне.