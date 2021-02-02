Сервис украинских водителей Штрафы UA расширил функционал. Разработчики добавили функцию, которая помогает предпринимателям контролировать оплату всех штрафов за нарушение ПДД по всем транспортным средствам, которые используются для бизнеса.

Источник: 24 канал

Эта новая функция позволяет контролировать до 10 машин и получать сообщения не только по штрафам ПДД, но и о штрафах, которые были выписаны на водителей.

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"Мы проанализировали ситуацию с оплатой штрафов в Украине и обнаружили, что предпринимателям с небольшим автопарком нужна функция, которая помогает контролировать наличие постановлений не только по каждому автомобилю, но и по водителям, а также осуществлять контроль своевременного погашения взысканий", –объяснил основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров.

Цель новой функции

Как говорят разработчики сервиса, новая функция поможет предпринимателям своевременно погашать штрафы и избегать ситуации ареста автомобиля в случае неуплаты водителем или бывшим наемным сотрудником.

Также этот сервис должен помочь сформировать культуру ответственного вождения среди сотрудников предприятия. Для этого необходимо установить сервис на смартфонах водителей, что позволит получать аналитику о стиле вождения каждого наемного работника и использовать ее для формирования системы мотивации.

Сейчас функция контроля штрафов ПДД для предпринимателей уже доступна в сервисе Штрафы UA, который работает на операционной системе iOS. В ближайшее время она появится в приложении на Android.