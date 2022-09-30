Минцифры возвращает уплату штрафов по автофиксации в Дию

Дия возвращает еще одну функцию, которая была временно отключена после начала полномасштабного вторжения. Теперь украинцы снова смогут платить штрафы по автофиксации.

Как сообщает официальный телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины, вы получите push-уведомление в приложении, как только камеры зафиксируют автонарушения на дороге и сможете оплатить штраф в несколько кликов.

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Подробности

С 24 февраля услуга была недоступна и теперь снова в Дии.

Благодаря оперативным сообщениям в приложении вы сможете своевременно уплатить штраф и избежать административных наказаний,

– пишет Минцифры.

Также в Дии можно посмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна.