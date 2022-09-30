Минцифры возвращает уплату штрафов по автофиксации в Дию
Источник:Минцифра
Дия возвращает еще одну функцию, которая была временно отключена после начала полномасштабного вторжения. Теперь украинцы снова смогут платить штрафы по автофиксации.
Как сообщает официальный телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины, вы получите push-уведомление в приложении, как только камеры зафиксируют автонарушения на дороге и сможете оплатить штраф в несколько кликов.
Интересно Украинцы смогут купить военные облигации через Дию: что для этого нужно
Подробности
С 24 февраля услуга была недоступна и теперь снова в Дии.
Благодаря оперативным сообщениям в приложении вы сможете своевременно уплатить штраф и избежать административных наказаний,
– пишет Минцифры.
Также в Дии можно посмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна.Напомним, с 31 августа в Дии стало доступно пенсионное удостоверение. Будут отображаться пенсионные, выданные после 2014 года. Сейчас ими пользуются 6,3 миллиона украинцев. Книжечку старого образца можно заменить в Пенсионном фонде.