Как сообщает официальный телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины, вы получите push-уведомление в приложении, как только камеры зафиксируют автонарушения на дороге и сможете оплатить штраф в несколько кликов.

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С 24 февраля услуга была недоступна и теперь снова в Дии.

Благодаря оперативным сообщениям в приложении вы сможете своевременно уплатить штраф и избежать административных наказаний,

– пишет Минцифры.

Также в Дии можно посмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна.

Напомним, с 31 августа в Дии стало доступно пенсионное удостоверение. Будут отображаться пенсионные, выданные после 2014 года. Сейчас ими пользуются 6,3 миллиона украинцев. Книжечку старого образца можно заменить в Пенсионном фонде.