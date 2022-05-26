В штате Нью-Йорк пожилым людям раздадут роботов-компаньонов для борьбы с одиночеством

Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк (NYSOFA) приняло решение раздать 800 роботов-компаньонов пожилым людям. ElliQ не поможет по дому, но развлечет беседой и позаботится о здоровье.

Проблема социальной изоляции и одиночества среди пожилого населения США сейчас стоит остро, пишет источник. Около 14 миллионов американцев старше 65 лет живут одни.

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Новые возможности

Согласно прогнозам, количество одиноких людей будет расти в течение ближайших 10 лет. Исследования показывают, что одиночество так же вредно для здоровья человека, как и курение.

Устройства называются ElliQ.

Они не смогут помочь с какими-либо физическими задачами – например, убрать дома или сходить в аптеку или в магазин – но помогут следить за здоровьем и приемом лекарств, а если человек заскучал – развлекут беседой.

Директор NYSOFA Грег Олсен отмечает, что ElliQ, созданные израильской фирмой Intuition Robotics, могут помочь преодолевать многие проблемы.

В ElliQ нас привлекло множество особенностей – это проактивный инструмент. Он фокусируется на том, что важно для людей: воспоминаниях, общении с друзьями и семьей и способствует улучшению здоровья. Робот запоминает ключевые моменты жизни пользователя и адаптируется к его характеру. Например, ElliQ будет больше шутить, если пользователь склонен много смеяться,

– сказал Олсен.



Робот ElliQ / Фото Intuition Robotics



Робот ElliQ / Фото Intuition Robotics



Робот ElliQ / Фото Intuition Robotics

ElliQ состоит из двух частей, прикрепленных к единому основанию.

Первая представляет собой похожее на лампу "лицо" с микрофоном и динамиками.

Оно подсвечивается и поворачивается к людям, с которыми разговаривает.

Вторая – планшет с сенсорным экраном, который используется для отображения картинок, дополнительной информации и видеовызовов.

Устройство специально спроектировано так, чтобы выглядеть более роботизированным, чем гуманоидным. Intuition Robotics заявляет, что ElliQ может проявлять эмпатию и формировать связи с пользователями.

ElliQ разрабатывается в течение многих лет. Intuition Robotics производит десятки домашних испытаний, чтобы отточить его функциональность. Но подлинным испытанием будет широкое развертывание.

Менеджеры NYSOFA определят лиц, которым может быть полезен ElliQ, исходя из нескольких критериев.

ElliQ разработан для людей в возрасте от 75 лет и старше, имеющих доступ к Wi-Fi, уверенно пользующихся техническим оборудованием, а также изолированными или одинокими. Как только люди будут определены как целевая группа, Intuition Robotics будет работать над установкой и обучением,

– цитирует слова Грега Олсена издание The Verge.

NYSOFA купила около 800 единиц ElliQ у Intuition Robotics по неизвестной цене. Обычная стоимость найма составляет 250 долларов США, а плата за обслуживание составляет 30 долларов.

О дате полноценного старта эксперимента пока ничего не известно.