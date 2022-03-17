В штаб-квартиру Apple прислали конверт с белым порошком – работников эвакуировали

Неизвестные прислали в Apple конверт с белым порошком. Письмо пришло в главный офис компании в Купертино, где записывают презентации и работает Тим Кук.

Речь об Apple Park – знаменитый круглый кампус, расположенный в One Apple Way Park в Купертино, штат Калифорния, США. В настоящее время информации мало, но известно, что произошло это еще 15 марта.

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Что произошло

После открытия письма сотрудники Apple сразу же вызвали спасателей.

Спасатели прибыли на место и эвакуировали часть кампуса подальше, пока не будет понятно, что именно представляет собой этот порошок.

Никаких посланий или сопутствующих записок в письме спасатели не обнаружили.

Позже появилась информация, что порошок оказался безвредным.

Здание объявили безопасным и чистым и позволили людям вернуться на свои рабочие места.

Спасители на месте происшествия / Скриншот из сюжета NBC

Подробности пока не разглашают. Состав порошка тоже хранят в секрете. Между тем, пользователи сети уже шутят, что был iPowder.

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