Новый аппарат под названием "Космос 2558" Россия запустила 1 августа. Его называют "спутником-инспектором" и он был запущен на ту же орбиту, что и американский разведчик "USA 326", для отслеживания деятельности последнего.

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Что произошло

Согласно информации, полученной нидерландской спутниковой системой слежения под названием Marco Langbroek, "Космос 2558" завис в пределах 37 футов (11 метров) от аппарата США.

Пентагон, конечно, отреагировал на такие действия.

Это действительно безответственное поведение. Мы видим, что он находится на орбите, похожей на один из наших ценных для правительства США активов. Поэтому мы будем продолжать, как всегда, отслеживать это и обновлять [информацию],

– сказал генерал Джеймс Х. Дикинсон, руководящий Космическим командованием США, в эфире NBC Nightly News.

Это не первый случай, когда Россия выводит на орбиту подобные гаджеты. Вскоре после того, как бывший президент Дональд Трамп сформировал американские космические силы, в начале 2020 года россияне отправили на орбиту другой аппарат, с которым ситуация была аналогична: такое же копирование орбиты и опасное сближение. Это стало первой подобной встречей.

Тогда в США заявили, что считают такое поведение необычным и тревожным, ведь оно потенциально может создать опасную ситуацию в космосе.

Об "USA 326" почти ничего неизвестно, поскольку спутник является разведывательным. Неясно, что он делает и как. Учитывая это, непонятно, что может дать России простое следование за спутником, пишет источник.