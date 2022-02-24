В Шотландии, на острове Скай, палеонтологи отыскали скелет птерозавра Юрского периода. Открытие было сделано аспиранткой Амелией Пенни, которая случайно заметила челюсть вымершего животного, которая выделялась на фоне камней. Когда же окаменелость исследовали, то оказалось, что это уникальная находка.

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Реконструкция найденного птерозавра; белым цветом обозначены кости, которые удалось найти / Твитер Стивена Брусетти

Птерозавр с острова Скай

После того как птерозавра исследовали, оказалось, что эта находка уникальна:

Оказалось, что окаменелость – это один из самых полных скелетов птерозавров, которые были найдены. А, возможно, и вообще лучше всего сохранившийся из всех, что нашли. Птерозавр имел внушительные размеры.

Второй пункт особенно важен, ведь находке 170 миллионов лет. Дело в том, что тогда на Земле была середина юрского периода и считалось, что в то время "летучие ящеры" не были очень большими – размах крыльев не превышал 1,6 метра. Однако найденное животное, получившее название Dearc sgiathanach, имело размах крыльев не менее 2,5 метра.

Это говорит нам о том, что птерозавры уже достигли размеров крупнейших современных птиц в начале своей истории,

– рассказывает профессор палеонтологии Эдинбургского университета Стивен Брусетти.

Исследователям понадобилось несколько дней, чтобы достать все окаменелости. Помехой работе были приливы – ученым приходилось ждать отлива, чтобы вернуться на побережье и продолжать доставать окаменелости. К счастью, ни одна косточка не была утеряна.