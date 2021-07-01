Шопинг онлайн с примеркой: украинские инженеры создали разработку для осознанного потребления

Пандемия пошатнула статус-кво на всех рынках, включая фешн-индустрию. Хотя украинцы в течение уже нескольких лет постепенно привыкали к диджитал-шопингу, во время локдауна они стали обращаться в интернет-магазины регулярно.

Данные исследовательской компании CBR показывают, что 33% украинских интернет-пользователей совершали покупки в Интернете в 2020 году. А треть потребителей просматривает сайты и приложения магазинов, прежде чем купить товар, сообщают в докладе Kantar и Catalyst.

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Таким образом, бизнесу не просто интересно, а необходимо цифровизировать бизнес. Это также открывает множество возможностей роста для ритейлеров и упрощает подбор одежды. Кроме того, технологии могут помочь пользователям покупать вещи более осознанно.

Как именно это происходит, как изменяется ритейл технологически и что предлагает разработка украинских инженеров, расскажет Наталия Стрюкова, Senior Designer, Usability and Design Consultant, GlobalLogic.

Как ритейл живет в пандемию

McKinsey в своём Global Fashion Index (MGFI) 2020 прогнозировали, что глобальный рост в модной индустрии замедлится и будет на уровне 3 – 4% в год, что было немного ниже ожидаемых трендов расширения рынка на ближайшие годы. Так, в марте 2020 треть потребителей в США планировали потратить немного или существенно меньше на предметы роскоши и моды, чем до пандемии. Несмотря на это, количество интернет-магазинов модной одежды резко возросло. Доходы онлайн-ритейлеров увеличились на 30%, а британский ритейлер Boohoo заявил о 45% увеличении выручки по всем своим модным брендам за тот же период.

Ритейлеры видят потенциал в цифровизации бизнеса и ищут, как внедрять новые технологии для расширения ассортимента и удовлетворения растущего спроса в области устойчивого развития. Более того, так бизнес быстрее восстановится после пандемии коронавируса. Ожидается, что это произойдет к 2023 году, а глобальный рынок онлайн фешн-индустрии достигнет 672,71 миллиарда долларов. Это на почти на 190 миллиардов больше, чем в 2020.

Новая реальность: приоритеты покупателей меняются

Сейчас основной проблемой для многих модных брендов стало то, что они все больше отстают от ожиданий потребителей. Теперь пользователям недостаточно простой покупки модных товаров – стремительный рост цифровых технологий расширил возможности людей. Клиенты больше заботятся о том, как они выглядят на публике и в социальных сетях, а также им доступно больше информации о товарах. Подавляющее большинство потребителей используют цифровые каналы до, во время или после совершения покупок.

Поэтому, мода становиться цифровой. Это означает, что бизнес анализирует спрос, внедряет технологические разработки в платформах цифрового маркетинга, торговли, продаж и обслуживания, улучшает персонализированные предложения для клиентов и, в конечном итоге, повышает показатели конверсии и доходы. Также благодаря доступности big data, IoT и науки о данных фешн-бренды теперь могут лучше понимать своих клиентов, реагировать на рыночные тенденции и адаптировать свою информацию о продажах и продуктах.

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Цифровые решения используются в виртуальных модных показах, а диджитал-примерочные помогают быстрее определиться с покупкой. Это подкрепляет тренд осознанного потребления и экономики совместного потребления (sharing economy). Еще 5 лет назад ее размер составлял $18,2 млрд. По прогнозам американской Juniper Research, к 2022 году её размер составит $40,2 млрд. Вместе с ростом экономики совместного потребления растёт внимание к проблемам экологии и осознанного потребления. Так, сформировался тренд на диджитал-гардероб.

О виртуальной моде активно заговорили еще в 2019 году. Тогда дизайнеры из Нидерландов представили первое цифровое платье для дефиле онлайн. Вскоре белорусский стартап запустил приложение с каталогом для виртуальной примерки брендовых кроссовок. В период локдауна и изоляции диджитал-решения стали не развлечением, а необходимостью для сохранения своих позиций. Виртуальные модные показы теперь усиливают эффект от шоу с помощью 3D-проекций, голограмм и анимированных live-шоу. Коллекции весна-лето 2021 можно было посмотреть с любой точки мира благодаря VR- и AR-технологиям. Светский мир моды теперь доступен любому, а диджитал-гардероб и цифровая одежда набирают популярности.

Большинство трендов в фешн индустрии демонстрируют глобальную обеспокоенность неосознанным потреблением товаров и поднимают вопрос борьбы с консьюмеризмом – то есть, двигаются в сторону осознанного потребления. Покупатели также все больше интересуются этим направлением и ищут способ приобрести вещи экологично. Сегодня ответственное потребление является одной из 17-ти глобальных целей ООН для мировых лидеров.

Как технологии помогают быть осознанным

Чтобы помочь людям быстрее адаптироваться к новому стилю потребления, украинские разработчики GlobalLogic создали виртуального стилиста – концепт Look Builder. Это – один из инструментов для осознанного потребления. Он помогает создать полноценный образ и увидеть картину в целом без необдуманных покупок. Кроме того, делает шопинг проще благодаря рекомендациям по сочетанию вещей.

Приложение – комбинация диджитал решений, на которые сейчас есть спрос у индустрии. Разработка помогает находить вещи по картинкам, но и создавать с ними комбинации образов – капсульный гардероб. Таким образом имея до 10 вещей, можно получить уникальные луки на месяцы с рекомендациями по сезону.

При разработке функционала приложения инженеры хотели облегчить пополнение гардероба и ускорить шопинг в целом для пользователей, а также помочь магазинам оптимизировать продажи – создать приложение, которое тебя понимает. Понравился образ из Instagram? Не проблема – сфотографируй его и концепт поможет найти похожее. При этом не нужно искать одежду по всем магазинам города и сомневаться подойдет ли тебе. Концепт поможет купить то, что нужно покупателю.

Сложности выбора: создание образа онлайн

Часто клиенту сложно подобрать желаемый образ наугад по картинке из интернета и быть уверенным, что вещи отлично будут сидеть именно на них. Возможность примерять одежду онлайн помогает пользователям определиться с покупкой и не прогадать с выбором. Известные бренды уже запускают виртуальные примерочные. Нашумевший пример – Gucci представили AR-приложение для смартфонов с виртуальной примеркой обуви и возможностью покупки понравившейся пары. Схожая идея – поиск по картинке – недавно добавили на сайте Mango и маркетплейс Aliexpress.

При этом Look Builder полезен не только пользователям, но и компаниям. Из-за того, что покупатели долго выбирают образ, не находят нужный товар и не всегда ориентируются в ценах бизнес теряет клиентов. Поэтому, задача ритейлера – помочь клиентам подобрать одежду быстро, максимально под свои потребности и без лишнего стресса. Виртуальные примерочные помогают клиентам увидеть финальный образ на себе, а это в свою очередь увеличивает продажи магазина и привлекает новых покупателей. Пользователи с удовольствием примеряют виртуальный лук из магазина и потом репостят созданные образы в социальных сетях. Это делает виртуальный шопинг со стилистом или друзьями легче и интересней.

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Концепт адаптивный и реализуется в разных комбинациях. Функционал разработки легко интегрируется в сайт интернет-магазина целиком или частями. Например, ритейлер может добавить себе только поиск товара по картинки, интегрировать разработку в существующие предложения магазина или создать приложения с нуля с функционалом концепта.

Look Builder имеет больше возможностей по сравнению с виртуальной примерочной, для полноценного использования которой каждая вещь в каталоге должна быть оцифрована. Одно из преимуществ Look Builder – создание мудбордов образов из ассортимента магазина, которые можно сохранить или поделиться в социальных сетях. Разработка помогает быстро компоновать подборки образов из вещей в каталоге без дополнительных финансовых затрат на оптимизацию. Обновить ассортимент не занимает много времени, а консультанты могут уделить внимание большему количеству гостей.

Так, Look Builder делает шопинг проще. Потребителям комфортнее приходить в магазин, ведь они не проводят часы в примерочной общаясь с консультантом. При этом инновационные технологии помогают потреблять одежду осознаннее и создавать гардероб не на один год. При небольших усилиях мы вносим огромный вклад в будущее – заботимся о природе и принимаем взвешенные решения.

Автор – Наталья Стрюкова, Senior Designer, Usability and Design Consultant, GlobalLogic