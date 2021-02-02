Астрономы с помощью наземных и космических телескопов нашли систему из четырех экзопланет. В этом им помогли два старшеклассники, которые занимались обработкой данных наблюдений.

Источник: The Astronomical Journal

Группа астрономов во главе с Тансу Дайлан из Института астрофизики и космических исследований Массачусетского технологического института сообщила об открытии системы TOI-1233 из четырех экзопланет вокруг звезды HD 108236, расположенной на расстоянии около 200 световых лет от Солнца.

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Что известно о планетах

Первоначально открытие было сделано космическим телескопом TESS, который наблюдал за движением планет по диску звезды в 2019 году. В дальнейшем оно было подтверждено с помощью данных наблюдений наземных телескопов.

В работе принимали участие два старшеклассника 16 и 18 лет, которые занимались обработкой данных телескопа TESS в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики и могут считаться одними из самых молодых астрономов, сделавших подобное открытие.

Схема системы TOI-1233 / Картинки Tansu Daylan et al./The Astronomical Journal, 2021

Масса звезды HD 108236 составляет 0,9 массы Солнца, а радиус – 0,88 радиуса Солнца. Ее температура оценивается в 5730 Кельвин, а возраст – в 5,8 миллиарда лет. Вокруг звезды обращаются четыре экзопланеты. Ближайшей к ней является HD 108236B радиусом 1,58 радиуса Земли, которая была отнесена к категории горячих скалистых суперземель, и осуществляет один оборот вокруг светила за 3,79 земных дней. На ней отсутствует газовая оболочка.

Остальные три экзопланеты TOI-1233 были классифицированы как субнептуны. Радиусы HD 108236C, HD 108236D и HD 108236E были оценены в 2,06, 2,72 и 3,12 радиуса Земли, соответственно, а периоды обращения вокруг звезды – в 6,2, 14,17 и 19,59 земных дней, соответственно.

Звезда в системе очень яркая, а планеты охватывают широкий диапазон радиусов и температур. TOI-1233 представляет хорошую цель для спектроскопических наблюдений с помощью будущего космического телескопа "James Webb Space Telescope". Кроме того, за планетами будет наблюдать и телескоп CHEOPS, который должен помочь ученым уточнить радиусы экзопланет.