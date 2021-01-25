Взрыв аккумулятора телефона снова вызвал несчастный случай. На этот раз инцидент произошел в Беларуси. В результате пострадал 16-летний школьник.

Источник: ixbt.com

Неприятный инцидент произошел в Минске. Его детали рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

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Подробности о взрыве Nokia

Ситуация произошла 24 января 2021. Телефон Nokia 3310 стоял на зарядке, подключенный к сети. Именно тогда произошел взрыв.

На тот момент в квартире был 16-летний парень. Именно он пострадал в результате взрыва – он получил ожоги левого бедра. Парня пришлось госпитализировать.

Вероятнее всего, речь идет не о легендарном телефоне Nokia 3310 (сложно поверить, что он до сих пор работает), а о перевыпуске, который дебютировал в 2017 году.

Напомним, недавно мы рассказывали о трагедии, которая произошла во время зарядки iPhone. Молодая россиянка взяла с собой в ванную смартфон, который находился на зарядке. Он случайно упал в ванну, в результате этого девушка погибла.