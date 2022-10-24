Для этого агентство работает над специальной защитной оболочкой, которая будет работать по принципу "зоны смятия". Именно это явление обеспечивает безопасность пассажиров автомобиля во время столкновения.

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Как отмечает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) в своем блоге, ученые работают над концепцией экспериментального посадочного устройства, которое они называют Simplified High Impact Energy Landing Device, или сокращенно SHIELD (с английского "Щит") – умное устройство, которое может позволить нам отправлять марсоходы в еще более коварные районы Красной планеты.



Испытательный макет SHIELD / Фото NASA

Зона смятия

SHIELD, как отмечает JPL, "будет использовать подобную гармошку разборную основу, которая действует как зона смятия автомобиля и поглощает энергию жесткого удара".

Чтобы опробовать новый подход, NASA сбросило электронику со скоростью более 160 километров в час с башни в полноразмерном макете SHIELD, который выглядит как перевернутая пирамида, состоящая из металлических колец. Эксперимент был, по словам представителей JPL, "ошеломляющим успехом".

Единственное поврежденное оборудование – это некоторые пластиковые компоненты, о которых мы не беспокоились,

– отметил в сообщении руководитель проекта SHIELD Лу Гирш.

Демонстрация работы макета SHIELD: смотрите видео

Будущее SHIELD

Использование этой технологии, по мнению JPL, может сделать посадку на Марс гораздо более дешевой "путем упрощения изнурительного процесса входа, спуска и посадки" – и может открыть двери для большего количества возможностей посадки на бесплодную планету.

Напомним, что в настоящее время зонды садятся на марс с применением ряда оборудования, среди которых почти фантастическая технология "Небесный кран". Специальная платформа фактически зависает над поверхностью Красной планеты и на специальном кране опускает зонд на безопасную высоту, после чего груз отсоединяется. На самом зонде надуваются специальные смягчающие подушки, позволяющие мягко посадить космический аппарат на жесткую поверхность каменистого Марса.

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В NASA рассчитывают, что с помощью системы SHIELD удастся отправить зонды в труднодоступные места Марса, где раньше высадка оборудования была фактически невозможна из-за особенностей поверхности. Это позволит исследовать более труднодоступные регионы планеты и получить больше полезной информации об этом небесном теле.

Следует также заметить, что с SHIELD открывается значительно шире круг планет и спутников, куда можно просто закинуть космический аппарат, не беспокоясь о его состоянии в процессе приземления. От успеха этого нового метода защиты аппаратов может зависеть немало новых открытий, поэтому за этим проектом будет интересно наблюдать, хотя к моменту его реального применения может пройти десятилетие.