Що сталося з Telegram: користувачі повідомляють про збій в системі

Сьогодні, 24 червня месенджер Telegram зіткнувся з проблемами доступу. Користувачі скаржаться на неможливість увійти до своїх облікових записів.

Судячи з даних, проблеми з доступом до месенджера спостерігаються у користувачів переважно у Центральній Європі. Також повідомлення надходять і з території України.

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Що відбувається

Проблеми, судячи з усього, почалися ще вночі. Проте пік проблем спостерігався о 12 годині.



Графік повідомлень про збої у Telegram / Скриншот сайту Downdetector

Проблеми з підключенням до месенджера спостерігали у 88 відсотків випадків.

Відправити повідомлення не могли 12 відсотків користувачів.

Причини проблем наразі невідомі. Збій зачепив також Росію, Молдову, Білорусь та Грузію.

Раніше в системі Telegram вже відбувався збій. Так, 18 червня 2021 року користувачі скаржилися на повільне з'єднання або зовсім його відсутність.