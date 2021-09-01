Шестеро подростков ограбили магазин Xiaomi за 30 секунд

Почти голливудская история с ограблением произошла в Китае. Там группа несовершеннолетних ворвалась в магазин Xiaomi и вынесла из него большое количество электроники.

Как пишет источник, пятерым грабителям по 15 лет, а шестой только недавно отпраздновал 14-й день рождения. Среди них есть и одна девушка.

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Что произошло

Свой план дети воплотили в жизнь 30 августа в 2:16 ночи.

Сначала они разбили стеклянные двери одного из фирменных магазинов Xiaomi на коммерческой площади Жуйцзин в районе Сямынь, что в Китае.

Ворвавшись внутрь, вынесли десятки смартфонов и планшетов.

На всю "операцию" потратили менее 30 секунд.

Момент ограбления зафиксировали камеры наблюдения.

Сообщение об инциденте поступило в полицейский участок Ляньцянь. На место преступления отправилась бригада уголовного розыска. Объект немедленно заблокировали и организовали поиск преступников.

Всех шестерых нашли и доставили в участок в половине первого ночи 31 августа – почти через сутки. Похищенные товары вернули в магазин. Среди них было 25 смартфонов, 2 планшета, 2 ноутбука и другое.

Как пишет источник, один из грабителей ради наживы даже приехал из другого города.

Напомним, недавно мошенники с помощью социальной инженерии смогли обмануть госслужащих американского городка Питерборо. Доход преступников составил 2,3 миллиона долларов.