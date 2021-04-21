Две владелицы Tesla устроили акцию протеста по поводу, по их мнению, смертельно опасной тормозной системы. Состоялось все у стенда Tesla на Шанхайской международной выставке автомобилей и автомобильных технологий, которая проходит на этой неделе.

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Почему автомобили Tesla вызвали недовольство

Судя по рассказам очевидцев, протестующие выражали недовольство низким качеством купленных ими автомобилей Tesla.

Одна женщина вылезла на крышу выставочного автомобиля Tesla и начала рассказывать о том, что тормозная система его автомобиля оказалась ненадежной и что Tesla подвела ее. Вскоре охранники сняли ее с автомобиля. Обе женщины были одеты в белые футболки с надписью "неисправность тормозной системы Tesla" и логотипом компании-производителя электромобилей.

Как проходил протест: видео

В полиции сообщили, что женщину доставили в местный участок для допроса. Стенд Tesla позже окружили десять охранников.

Инцидент является не первым протестом против неисправных деталей автомобиля Tesla, особенно тормозной системы. В марте владелец автомобиля в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Центральный Китай, напечатал на своей машине Tesla надпись "неисправность тормозной системы Tesla", протестуя перед местным магазином Tesla, неоднократно повторяя, что неисправные тормоза чуть не убили его семью.

Источник добавляет, что в Китае было отозвано несколько автомобилей из-за их низкого качества. Кроме того, китайские пользователи жаловались на внезапную потерю контроля во время движения по дороге.