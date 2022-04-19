Правила локдауна запрещают передвижение по городу большинства граждан. Исключения были сделаны только для курьеров, чиновников и людей со специальными разрешениями.

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Как работает Tesla

Автомобильная компания Илона Маска придумала способ возобновить работу в Шанхае. Он спорный и не слишком удобный для самих работников.

Как пишет источник, люди будут жить прямо на заводе, соблюдая ряд ограничений.

В помещениях предприятия не предусмотрены условия проживания. К примеру, нет общежития, поэтому персонал получит от руководства спальный мешок и матрас, которые можно будет разместить в специально отведенном месте.

Руководство также оперативно возводит зоны для душа, питания и развлечений, однако их строительство еще не завершено, а работа, судя по всему, уже возобновлена.

Среди обязательных требований ежедневная сдача ПЦР-теста в первые три дня, измерение температуры дважды в день и мытье рук четыре раза в день.

Закрытые на заводе работники получат трехразовое питание и пособие в размере 400 юаней в день. В зависимости от должности, размер пособия может отличаться.

Сообщается, что на заводе будет находиться персонал только из районов с низким уровнем заражений и только люди, получившие две вакцины.

Удивление вызывает рабочий график. Как пишет Bloomberg, обычно он составляет четыре дня через два. Однако на время особого режима люди будут работать по 12 часов в день 6 дней в неделю, то есть с одним выходным. Судя по всему, местное руководство решило вернуть старую традицию чрезмерной работы, так называемую "систему 996", с которой так старательно борются китайские власти в последние годы. Она заключалась в том, что компании работали с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Нередко такой напряженный график приводил к смерти. Один из последних известных случаев произошел в феврале, когда модератор китайской видеоплатформы Bilibili умер от переутомления на рабочем месте.

Планируется, что такой режим на фабрике Tesla продлится до 1 мая, однако дата может сместиться в зависимости от ситуации и решений Шанхая.